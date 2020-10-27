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Бой-реванш между Миочичем и Нганну может состояться в марте 2021 года

Бой-реванш между Миочичем и Нганну может состояться в марте 2021 года
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой-реванш между тяжеловесами Фрэнсисом Нганну и Стипе Миочичем может состояться в марте 2021 года.

«До марта этот поединок точно невозможен. Но это должно произойти. Это цель. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Уайта MMA Junkle.

Напомним, Стипе Миочич победил Даниэля Кормье решением судей и защитил титул чемпиона лиги. Президент UFC Дана Уайт заявлял, что именно Нганну будет следующим претендентом на титул. Нганну и Миочич уже встречались. В январе 2018 года Фрэнсис претендовал на пояс чемпиона, однако проиграл Миочичу единогласным решением судей.

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