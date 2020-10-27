Бой-реванш между Миочичем и Нганну может состояться в марте 2021 года
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой-реванш между тяжеловесами Фрэнсисом Нганну и Стипе Миочичем может состояться в марте 2021 года.
«До марта этот поединок точно невозможен. Но это должно произойти. Это цель. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Уайта MMA Junkle.
Напомним, Стипе Миочич победил Даниэля Кормье решением судей и защитил титул чемпиона лиги. Президент UFC Дана Уайт заявлял, что именно Нганну будет следующим претендентом на титул. Нганну и Миочич уже встречались. В январе 2018 года Фрэнсис претендовал на пояс чемпиона, однако проиграл Миочичу единогласным решением судей.
Нганну — Миочичу: скоро увидимся
- 27 октября 2020
-
07:30
-
03:40
-
03:26
-
02:41
-
00:49
- 26 октября 2020
-
23:50
-
22:47
-
21:47
-
20:54
-
20:09
-
18:46
-
17:30
-
15:02
-
13:25
-
13:04
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:34
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
10:58
-
10:50
-
10:44
-
10:31
-
10:03
-
09:40
-
09:19
-
09:13
-
09:07
-
08:50
-
07:30
-
02:46
-
01:52
Партнерский контент