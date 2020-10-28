«Люблю тебя, Джастин». Али Абдель-Азиз назвал Гэтжи одним из наиболее преданных бойцов
Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы, в частности, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона Джастина Гэтжи, похвалил американца за человеческие качества.
«Этот парень не только прекрасный сын, но и отличный боец. Один из наиболее преданных бойцов, кого только можно встретить. Люблю тебя, Джастин», — написал Абдель-Азиз в своём «инстаграме».
Напомним, в минувшие выходные Гэтжи проиграл Нурмагомедову в титульном поединке, после того как россиянин во втором раунде успешно применил удушающий приём под названием «треугольник». Всего на счету 31-летнего спортсмена 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.
Тактаров объяснил, как Гэтжи надо было спасаться от «треугольника» Нурмагомедова
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