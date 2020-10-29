Тони Фергюсон: Хабиб вернётся

Американский боец MMA Тони Фергюсон предположил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который после победы над Джастином Гэтжи в минувшие выходные объявил о завершении карьеры, вернётся в октагон.

«Вы будете скучать по Хабибу, как по Конору Макгрегору. Он вернётся. Ну а я буду готов к этому», — приводит слова Фергюсона TMZ.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.