Ковингтон: вы повелись на фейковые сообщения в СМИ. Гэтжи — отстой!

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, назвал «отстоем» Джастина Гэтжи, который в своём последнем поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.
«Вы повелись на фейковые сообщения в СМИ, создавшие Джастина Гэтжи, как будто он какой-то звёздный борец и у него были все инструменты, чтобы победить Хабиба. О чём они? Я видел, как этот парень боролся в колледже.
Пока я спал со всеми королевами выпускного бала, прижимал парней плечами к матам, выигрывал национальные чемпионаты, я видел, как Джастин Гэтжи боролся. Этот парень – отстой! Он вечно отхватывал. И то, что ты боролся, ещё не значит, что ты хорош. Так что я точно знал, как это будет происходить. Я знал, что Хабиб должен быть в состоянии победить его», — цитирует Ковингтона Low Kick MMA.
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