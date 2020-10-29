Ковингтон: вы повелись на фейковые сообщения в СМИ. Гэтжи — отстой!

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, назвал «отстоем» Джастина Гэтжи, который в своём последнем поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.



«Вы повелись на фейковые сообщения в СМИ, создавшие Джастина Гэтжи, как будто он какой-то звёздный борец и у него были все инструменты, чтобы победить Хабиба. О чём они? Я видел, как этот парень боролся в колледже.



Пока я спал со всеми королевами выпускного бала, прижимал парней плечами к матам, выигрывал национальные чемпионаты, я видел, как Джастин Гэтжи боролся. Этот парень – отстой! Он вечно отхватывал. И то, что ты боролся, ещё не значит, что ты хорош. Так что я точно знал, как это будет происходить. Я знал, что Хабиб должен быть в состоянии победить его», — цитирует Ковингтона Low Kick MMA.

«Он хочет бить только карликов». Ковингтон заявил, что Нурмагомедов дрался не в своём весе