Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ковингтон: вы повелись на фейковые сообщения в СМИ. Гэтжи — отстой!

Ковингтон: вы повелись на фейковые сообщения в СМИ. Гэтжи — отстой!
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, назвал «отстоем» Джастина Гэтжи, который в своём последнем поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Вы повелись на фейковые сообщения в СМИ, создавшие Джастина Гэтжи, как будто он какой-то звёздный борец и у него были все инструменты, чтобы победить Хабиба. О чём они? Я видел, как этот парень боролся в колледже.

Пока я спал со всеми королевами выпускного бала, прижимал парней плечами к матам, выигрывал национальные чемпионаты, я видел, как Джастин Гэтжи боролся. Этот парень – отстой! Он вечно отхватывал. И то, что ты боролся, ещё не значит, что ты хорош. Так что я точно знал, как это будет происходить. Я знал, что Хабиб должен быть в состоянии победить его», — цитирует Ковингтона Low Kick MMA.

«Он хочет бить только карликов». Ковингтон заявил, что Нурмагомедов дрался не в своём весе
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020