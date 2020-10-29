Усик и Чисора провели дуэль взглядов

31 октября в Лондоне (Великобритания) пройдёт большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора.

В преддверии противостояния спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.

Соответствующее фото доступно на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Инстаграме».

Напомним, Усик проведёт первый бой в 2020 году. Последний раз он появлялся на ринге в октябре 2019 года, когда досрочно справился с Чаззом Уизерспуном. То был его дебют в супертяжёлом весе. Что касается Чисоры, британец последний бой провёл также в октябре 2019 года, нокаутировав Дэвида Прайса.