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Усик и Чисора провели дуэль взглядов

Усик и Чисора провели дуэль взглядов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

31 октября в Лондоне (Великобритания) пройдёт большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора.

В преддверии противостояния спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.

Соответствующее фото доступно на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Инстаграме».

Напомним, Усик проведёт первый бой в 2020 году. Последний раз он появлялся на ринге в октябре 2019 года, когда досрочно справился с Чаззом Уизерспуном. То был его дебют в супертяжёлом весе. Что касается Чисоры, британец последний бой провёл также в октябре 2019 года, нокаутировав Дэвида Прайса.

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