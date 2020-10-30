Ян Блахович согласился на бой с Исраэлем Адесаньей

37-летний польский боец UFC Ян Блахович, являющийся действующим чемпионом организации в полутяжёлой весовой категории, рассказал, что готов выйти в октагон с чемпионом UFC в среднем весе 31-летним Исраэлем Адесаньей.
«Я слышал, что Исраэль Адесанья хочет стать моим следующим соперником. Без проблем. Если вы готовы к бою в марте, давайте сделаем это. Приготовьтесь к фейерверкам, ребята», — написал Блахович в «твиттере».
Напомним, в своём последнем поединке на UFC 253 Ян Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джону Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как американец объявил о переходе в тяжёлый вес.
Исраэль Адесанья свой последний поединок провёл с Пауло Костой на UFC 253. Бой завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро.
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