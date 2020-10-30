А. Емельяненко дал прогноз на бой Усик — Чисора

Российский боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боксёрского поединка, в котором примут участие украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора. Бой состоится завтра, 31 октября.

По мнению Емельяненко, Усику удастся нокаутировать Чисору.

«Некоторые говорят, что силы в ударе ему не хватает. Я не согласен. С этим у него всё в порядке. Он просто ждёт момента своего, потом «решает».

Уверен, что Усик к подготовке подошёл очень серьезно и удачно провёл лагерь, а вот в Дереке вообще не уверен. Думаю, что Усик может нокаутировать в этом бою, если Чисора сильно попрёт на него. Не в первом раунде. Конечно, не в первом и не во втором, но ближе к середине поединка. Мое мнение здесь — досрочная победа Усика», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».