А. Емельяненко дал прогноз на бой Усик — Чисора

Российский боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боксёрского поединка, в котором примут участие украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора. Бой состоится завтра, 31 октября.
По мнению Емельяненко, Усику удастся нокаутировать Чисору.
«Некоторые говорят, что силы в ударе ему не хватает. Я не согласен. С этим у него всё в порядке. Он просто ждёт момента своего, потом «решает».
Уверен, что Усик к подготовке подошёл очень серьезно и удачно провёл лагерь, а вот в Дереке вообще не уверен. Думаю, что Усик может нокаутировать в этом бою, если Чисора сильно попрёт на него. Не в первом раунде. Конечно, не в первом и не во втором, но ближе к середине поединка. Мое мнение здесь — досрочная победа Усика», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».
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