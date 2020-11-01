Тактаров: работы у Усика — непочатый край

Бывший боец смешанных единоборств победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился впечатлениями от победы Александра Усика над Дереком Чисорой. Ветеран спорта признался, что ожидал именно такой победы украинца, и добавил, что Александру предстоит много работы.

«Именно такой победы ожидал от Усика. Это нормально. Если бы он случайно нокаутировал соперника, было бы плохо. У него появилась бы небольшая самоуверенность. Впереди более серьёзные соперники, где надо будет больше пахать и бить сильнее. Работы у Усика — непочатый край.



Но, по его боевой конституции, он всё делает правильно. Он был хорошо готов к бою. Насколько будет сложно с Джошуа? Он для него может запросто оказаться соперником полегче. Здесь был соперник осторожный, поэтому Джошуа против него может пойти вперёд и нарваться. Олимпийский чемпион, у него заложена детско-юношеская база, это очень важно. Если некоторые боксеры кого-то эффектно нокаутировали, ничего не значит. Бокс — это не только нокауты и сильные удары. Бокс — это значит обыграть соперника», — приводит слова Тактарова Sport24.