Конор Макгрегор назвал самого сильного бойца, с которым он когда-либо сталкивался

32-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ответил на вопрос одного из болельщиков в социальных сетях, назвав лучшего бойца, с которым ему доводилось выходить в октагон.

«Кто самый крутой боец, с которым вы когда-либо сталкивались?» – написал один из пользователей в «Твиттере».

На что Конор Макгрегор ответил: «Нейт Диас. Зомби западного побережья».

В прошлом Макгрегор и Диаз бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.