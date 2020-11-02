Конор Макгрегор назвал самого сильного бойца, с которым он когда-либо сталкивался

32-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ответил на вопрос одного из болельщиков в социальных сетях, назвав лучшего бойца, с которым ему доводилось выходить в октагон.
«Кто самый крутой боец, с которым вы когда-либо сталкивались?» – написал один из пользователей в «Твиттере».
На что Конор Макгрегор ответил: «Нейт Диас. Зомби западного побережья».
В прошлом Макгрегор и Диаз бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.
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