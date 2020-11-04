Бронер арестован после показа в «Инстаграме» кучи денег. Ранее он объявил о банкротстве

Бывший обладатель титулов в четырёх дивизионах Эдриен Бронер арестован после того, как в «Инстаграме» показал кучу денег, сообщает Daily Mail.
Ранее американский боксёр утверждал, что не может оплатить судебные выплаты из-за разорения. Бронеру необходимо было платить женщине, на которую он напал в 2018 году, но он пропустил несколько сроков выплаты, подав в суд документы в прошлом месяце, свидетельствующие о том, что он не смог выполнить платежи, поскольку у него было только $ 13 наличными.
При этом недавно он опубликовал в «Инстаграме» видео с тысячами долларов и продемонстрировав, что с 2017 года он потратил более $ 3 млн.
Сам Бронер на суде объяснил видео с кучей денег тем, что у него есть богатые друзья, которые ему помогают.
В 2018 году сообщалось, что женщина пожаловалась на Бронера, который позволил себе приставать и прикасаться к ней без её разрешения. Боксёра допросили, после чего предъявили обвинение в действиях сексуального характера и арестовали. Сам Эдриен отрицает все обвинения в свой адрес.
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