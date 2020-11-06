«Он совершил подвиг». Герой России лётчик Толбоев поддержал идею наградить Хабиба званием

Герой России лётчик Магомед Толбоев прокомментировал предложение депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с такой инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.
Напомним, на счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA.
«Геройство бывает разное. Я поддерживаю такую инициативу. Хабиб совершил подвиг: дал веру тысячам пацанов. И это сейчас, когда из-за пандемии дух падает.
Но есть закон, там критерии прописаны очень чётко. Я думаю, тут вопрос морали: Хабиб выступает на договорах, на деньгах, на прибыли. Но, с другой стороны, он представляет Россию.
Посмотрите, как весь мир это воспринимает. Его поздравляют величайшие спортсмены — это признание и России в том числе. А когда наши спортсмены говорят «тому надо, тому не надо» — это односторонний подход», — цитирует Толбоева «Газета.ру».
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