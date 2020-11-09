Махачев назвал причину отмены боя с дос Аньосом

29-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев назвал причину отмены боя с Рафаэлем дос Аньосом, который был запланирован на 14 ноября в рамках турнира UFC Vegas 14.
«Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться. Много сил и времени потрачено было к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц. В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжёлым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам: я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это ни стоило», — написал Махачев в своём «инстаграме».
Ранее двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов не смог принять участие в турнире UFC 254, так как он был госпитализирован в одну из больниц Дубая с рвотой и высокой температурой, у него был диагностирован грипп.
На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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