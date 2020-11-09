Туменов: если дос Аньос победит Чендлера, то появится ещё один игрок в титульной гонке

Российский боец ММА Альберт Туменов прокомментировал тот факт, что 36-летний Рафаэль дос Аньос вызвал на бой экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в связи со снятием с турнира UFC Vegas 14 Ислама Махачева.

«Если Чендлер выйдет и побьёт Дос Аньоса, это никак не усложнит ситуацию в лёгком дивизионе. Майкл котируется выше, чем Рафаэль, и победа американца ни для кого не станет сюрпризом. А вот если дос Аньос победит, то появится ещё один игрок в титульной гонке. И вообще, Чендлера рассматривали как потенциальную замену Хабибу или Гэтжи», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, что о подписании контракта с UFC Майклом Чендлером стало известно в сентября 2020 года, когда он назывался возможным резервистом бою Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.



Чендлер выступал в лиге Bellator c 2010 года. В смешанных единоборствах провёл 26 поединков, победив в 21 из них, 16 побед было завоёвано досрочно.