Хабиб Нурмагомедов: «аккуратно» пишется через два к

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов напомнил, что слово «аккуратно» в русском языке пишется через два к.

«Аккуратно» пишется через два к», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором изображён он и его товарищ по тренировкам Зубайра Тухугов, также боец UFC.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.