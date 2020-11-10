Пол Фельдер заменил Махачева в бою с дос Аньосом

Американский боец Пол Фельдер заменит россиянина Ислама Махачева в главном бою турнира UFC Vegas 14, который запланирован на 14 ноября, сообщает MMA Junkie.

Легковес Фельдер выступает в UFC с 2014 года, на его счету 14 боёв: 9 побед и 2 поражения.

Напомним, Ислам Махачев по неизвестным причинам решил отказаться от боя. Остаётся неясным, почему Махачев был вынужден отказаться от боя, который однажды уже был перенесён после того, как первоначально планировалось, что он состоится в прошлом месяце на UFC 254. Причиной прошлого переноса послужило заражение Рафаэля дос Аньоса коронавирусом.

На счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.