Рябинский объяснил, чего не хватает Усику для борьбы с Уайлдером, Фьюри и Джошуа

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о перспективах в тяжёлом весе бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика. Напомним, в октябре Усик провёл второй бой в тяжёлом дивизионе, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей.
«На мой взгляд, для тяжёлого дивизиона ему не хватает удара и мощи, которая там нужна. Если говорить о таких ребятах, как Уайлдер, Фьюри, Джошуа, то Усику с ними, мягко говоря, будет тяжело. Это физически крепкие и мощные ребята.
У Усика большие шансы проиграть тому же Уайлдеру. Повторюсь, необходимая в этом весе мощь играет свою роль.
Чисора – классный боксёр и парень. Но мне кажется, что свой золотой век он прошёл. И для Усика этот поединок был хорошим экзаменом в тяжёлом весе. Но того, что Усик предложил в этом бою, на мой взгляд, маловато против Джошуа, Уайлдера, Фьюри. Но это моё частное мнение», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».
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