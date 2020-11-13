Махачев снялся с боя с дос Аньосом из-за свинки

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, который снялся с боя с Рафаэлем дос Аньосом, переболел свинкой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

Ранее сообщалось, что Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, снялся с поединка с дос Аньосом из-за болезни, однако не уточнялось, из-за какой именно.

Изначально планировалось, что бой Махачева и дос Аньоса возглавит кард турнира UFC, который пройдёт завтра, 14 ноября. Позже стало известно, что вместо россиянина в октагон выйдет американский боец смешанных единоборств Пол Фелдер.

На счету 29-летнего Махачева 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.