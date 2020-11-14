Стала известна возможная причина потасовки Харитонова с экс-бойцом UFC Яндиевым

Стали известны подробности конфликта между 40-летним спортсменом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и 38-летним экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым на мероприятии в Москве на стадионе «Лужники».

«Потасовка началась после того, как Бороде (Адаму Яндиеву – прим. «Чемпионата») напомнили о некоем денежном долге, который он не вернул Харитонову. О какой сумме идёт речь, не сообщается, однако, судя по видео, Харитонову сильно разбили лицо, какие же повреждения получил Яндиев, до того, как их разняли, неизвестно.

Сейчас Сергей Харитонов находится в больнице, по словам источников, у него диагностировали рассечение и сотрясение мозга», — отмечается в телеграм-канале Baza.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, 40-летний Харитонов по-прежнему остаётся активным бойцом. Что касается Яндиева, то он последний раз выходил в клетку осенью 2018 года. Затем он получил серьёзную травму, последствия которой до сих пор дают себя знать.