Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки с Харитоновым

Российский боец UFC Адам Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки с другим бойцом Сергеем Харитоновым на московском стадионе «Лужники», сообщает ТАСС.



«Боец Адам Яндиев, доставленный в полицию после драки в «Лужниках», где пострадал боец Сергей Харитонов, отказался от дачи показаний. В настоящее время ему выдано обязательство о явке в полицию», — сообщили в полиции.



Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.



Врачи диагностировали у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга. Сергей обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. По словам адвоката Харитонова, на данный момент 40-летний спортсмен чувствует себя плохо. В понедельник, 16 ноября, Харитонова ждёт операция.

