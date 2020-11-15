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Яндиев впервые высказался о потасовке с Харитоновым

Яндиев впервые высказался о потасовке с Харитоновым
Бокс/ММА / Bellator 0

Бывший боец UFC Адам Яндиев прокомментировал потасовку с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

«Прошу прощения, только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями.Наберитесь немного терпения. Завтра вы всё узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем. Про тот конфликт, который между нами произошел. Всё с фактами, с доказательствами. Завтра вы всё узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения. До завтра», — сказал Яндиев в своём «Инстаграме».

Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.

Врачи диагностировали у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга. Сергей обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. По словам адвоката Харитонова, на данный момент 40-летний спортсмен чувствует себя плохо. В понедельник, 16 ноября, Харитонова ждёт операция.

Появилось фото Харитонова после драки с Яндиевым
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