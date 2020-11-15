Дос Аньос раздельным решением выиграл Фельдера в главном бою UFC Vegas 14

В ночь с 14 на 15 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир UFC Vegas 14 (Fight Night 182), в главном бою которого сошлись 36-летний бразильский боец Рафаэль дос Аньос и 35-летний американский спортсмен Пол Фелдер, выступающие в лёгком весе.

По итогам 5-раундового противостояния победу в бою раздельным решением судей одержал Рафаэль дос Аньос (47-48, 50-45, 50-45). По статистике значимых ударов перевес на стороне Фелдера – 98 на 92, однако по тейкдаунам солидное преимущество у спортсмена из Бразилии – 6 удачных попыток из 22 против 1 из 2 у Фельдера. По общему количеству точных ударов небольшой перевес в пользу бразильца – 155-134.

Таким образом, дос Аньос одержал 30-ю победу в карьере ММА при 13 поражениях. У его оппонента это поражение стало 6-м в карьере при 17 победах.

Напомним, что Пол Фельдер заменил в этом бою российского спортсмена Ислама Махачева за 5 дней до боя, который в преддверии турнира переболел свинкой.