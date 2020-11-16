Бразильский боец смешанных единоборств Фабрисиу Вердум подписал контракт с PFL и примет участие в Гран-при тяжеловесов в 2021 году.



«Я рад объявить, что Фабрисиу Вердум пописал контракт с PFL. Фабрисиу — один из величайших тяжеловесов всех времен и народов, и он знает, что, когда он войдёт в клетку в предстоящем сезоне, это будет больше, чем борьба. Формат нового сезона PFL позволяет бойцам управлять своей судьбой и даёт шанс заработать ещё один крупный мировой титул и приз в размере $ 1 млн», — приводит слова генерального директор PFL Питера Мюррея MMAFighting.

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. Ранее сообщалось, что Вердум может провести поединок с российским бойцом Фёдором Емельяненко, однако этот бой сорвался, потому что Вердуму не удалось договориться с Bellator об условиях контракта на бой с Емельяненко.