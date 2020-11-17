Bellator 253: полный кард турнира с главным боем Колдуэлл — Макки

В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 253. В главном событии вечера сразятся Дэррион Колдуэлл и Эй Джей Макки. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Дэррион Колдуэлл — Эй Джей Макки

Бенсон Хендерсон — Джейсон Джексон

Джоуи Дэвис — Бобби Ли.

Предварительный кард

Лэнс Гибсон-мл. — Шейн Крачтен

Джереми Кеннеди — Мэтт Бессетт

Кит Ли — Рофеон Стотс

Кевин Фергюсон-мл. — Кахим Маррей

Гастон Боланьос — Джонни Сото

Марк Леммингер — Джалил Уиллис

Рикардо Сейшас — Маркус Сурин

Джей Джей Уилсон — Серджо де Бари

Салливан Коли — Марк Гловер.

Напомним, в главном поединке турнира Bellator 252, который состоялся на минувшей неделе, Патрисио Фрейре победил Педро Карвальо.