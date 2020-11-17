Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Bellator 253: полный кард турнира с главным боем Колдуэлл — Макки

Bellator 253: полный кард турнира с главным боем Колдуэлл — Макки
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 253. В главном событии вечера сразятся Дэррион Колдуэлл и Эй Джей Макки. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Дэррион Колдуэлл — Эй Джей Макки
Бенсон Хендерсон — Джейсон Джексон
Джоуи Дэвис — Бобби Ли.

Предварительный кард

Лэнс Гибсон-мл. — Шейн Крачтен
Джереми Кеннеди — Мэтт Бессетт
Кит Ли — Рофеон Стотс
Кевин Фергюсон-мл. — Кахим Маррей
Гастон Боланьос — Джонни Сото
Марк Леммингер — Джалил Уиллис
Рикардо Сейшас — Маркус Сурин
Джей Джей Уилсон — Серджо де Бари
Салливан Коли — Марк Гловер.

Напомним, в главном поединке турнира Bellator 252, который состоялся на минувшей неделе, Патрисио Фрейре победил Педро Карвальо.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020