Bellator 253: полный кард турнира с главным боем Колдуэлл — Макки

В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 253. В главном событии вечера сразятся Дэррион Колдуэлл и Эй Джей Макки. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Дэррион Колдуэлл — Эй Джей Макки
Бенсон Хендерсон — Джейсон Джексон
Джоуи Дэвис — Бобби Ли.
Предварительный кард
Лэнс Гибсон-мл. — Шейн Крачтен
Джереми Кеннеди — Мэтт Бессетт
Кит Ли — Рофеон Стотс
Кевин Фергюсон-мл. — Кахим Маррей
Гастон Боланьос — Джонни Сото
Марк Леммингер — Джалил Уиллис
Рикардо Сейшас — Маркус Сурин
Джей Джей Уилсон — Серджо де Бари
Салливан Коли — Марк Гловер.
Напомним, в главном поединке турнира Bellator 252, который состоялся на минувшей неделе, Патрисио Фрейре победил Педро Карвальо.
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