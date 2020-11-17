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Пейдж Ванзант надела откровенный купальник и в стойке на руках поцеловала мужа. Фото

Пейдж Ванзант надела откровенный купальник и в стойке на руках поцеловала мужа. Фото
Бокс/ММА / Bellator 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, в стойке на руках страстно целуется с мужем Остином Вандерфордом, выступающим в MMA-промоушене Bellator.

«Это история о том, как моя жизнь перевернулась с ног на голову», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

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