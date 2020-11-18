Э. Запашный: зачем Яндиеву кастет?! Возможно, он держал обычную салфетку

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал информацию о том, что бывший боец UFC Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, якобы применил кастет.
«Многие говорят, что Яндиев с собой что-то носил. Чуть ли не на постоянной основе. От многих людей слышал эту информацию. Но я с Адамом неоднократно пересекался на боях, он много раз приходил ко мне на представления. Я ни разу не видел, чтобы он что-то подобное с собой носил.
Дима Носов выложил видео, на котором видно, что у Адама из руки вылетает салфетка. Возможно, в руках он держал обычную салфетку, протирал руки, протирал свою бритую голову.
Да и люди, которые смотрят со стороны, не подтверждают по характеру травм, был ли кастет. И последнее: а зачем он нужен?! Ты боец! Боец UFC. Нокаутёр. Ты весишь более 90 кг. Ты способен вырубить любого супертяжа. Наверное, на это и рассчитывал Яндиев.
А какая мотивация применять кастет? Кастет — это уже намерение нанести тяжёлую травму и буквально покалечить. Мне не показалось, что у Яндиева было желание покалечить. Потому что калечат при других условиях и, что называется, наверняка», — цитирует Запашного Sport24.
- 18 ноября 2020
-
12:00
-
11:29
-
10:40
-
10:28
-
09:34
-
09:00
-
06:15
-
02:09
-
00:49
-
00:40
- 17 ноября 2020
-
23:54
-
23:19
-
22:57
-
21:20
-
20:24
-
19:12
-
18:32
-
17:21
-
17:01
-
16:57
-
16:42
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:43
-
14:55
-
13:11
-
12:29
-
12:00
-
11:01
-
10:50
-
10:05
-
09:41
-
09:23
-
09:14