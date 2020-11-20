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Хабибу Нурмагомедову вручили медаль «Лучшая мама». Фото

Хабибу Нурмагомедову вручили медаль «Лучшая мама». Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото медали «Лучшая мама», которую ему подарили на встрече с молодёжью в дагестанском городе Дербенте.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. Он объяснил это тем, что дал обещание матери.

«Вот такую медаль подарили в Дербенте», — подписал он фото.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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