Хабибу Нурмагомедову вручили медаль «Лучшая мама». Фото

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото медали «Лучшая мама», которую ему подарили на встрече с молодёжью в дагестанском городе Дербенте.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. Он объяснил это тем, что дал обещание матери.

«Вот такую медаль подарили в Дербенте», — подписал он фото.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.