Дана Уайт не исключил, что В. Шевченко и Нуньес проведут третий бой

Президент UFC Дана Уайт не исключил, что чемпионка лиги в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и чемпионка промоушена в легчайшем и полулёгком дивизионах Аманда Нуньес проведут ещё один поединок.

«Конечно, они могут провести ещё один поединок. В этом есть смысл, они зачистили свои дивизионы. В целом, не знаю, что ждёт Шевченко дальше. Есть разговоры о поединке с Чжан Вейли, если та победит Роуз Намаюнас. Пока я не знаю», — приводит слова Уайта BJ Penn.

В прошлом Нуньес и Шеченко бились дважды, в обоих случаях побеждала бразильянка, но решение судей вызывали вопросы, как в первой встрече, так и во второй.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборства UFC 255. В его соглавном событии выступит Валентина Шевченко. Чемпионка будет защищать титул от посягательств Дженнифер Майи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 255.