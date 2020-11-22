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Майя: победа над Шевченко докажет людям, что они не знают моей истории, хотя должны

Майя: победа над Шевченко докажет людям, что они не знают моей истории, хотя должны
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Дженнинфер Майя поделилась ожиданиями от поединка с Валентиной Шевченко.

«Я была андердогом в прошлом поединке и видела много комментариев в пользу оппонента, в том числе и в Бразилии. На улице меня ценят гораздо больше, чем в Бразилии. Но я не забочусь об этом, потому что мне просто нужно доказать свою ценность в бою.

У меня есть дела поважнее. Например, тренировка, чтобы выиграть бой. Я упорно работаю над собой, чтобы в итоге изменить мнение людей.

Победа над Шевченко станет для меня не только огромным достижением, но и докажет людям, что они не знают моей истории, хотя должны. Возможно, мне нужно стать чемпионкой, чтобы они меня узнали, и это одна из причин, почему я сюда попала», — приводит слова Дженнифер Майи MMAFighting.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 255.

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