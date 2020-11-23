Хабиб: братишки хотят, чтоб я отметил их страницы. Не видят ответственности популярности

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с юными поклонниками его таланта.
«Братишки мои хотят, чтоб я отметил их страницы, но не понимают всей ответственности популярности», — подписал он фото.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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