Хабиб Нурмагомедов: жаркое было утро 23 октября

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил, что ему приходилось непросто незадолго до поединка с Джастином Гэтжи, который состоялся 24 октября. Он перепостил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную за день до боя, 23 октября.

«Жаркое было утро 23 октября», — подписал он фото.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.