Цзю дал прогноз на бой Тайсон — Джонс

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс.
Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок, который состоится 28 ноября. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.
По мнению Цзю, Джонс потерпит поражение.
«Я не думаю, что он каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Майка до сих пор очень мощная. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения», — приводит слова Цзю «РЕН ТВ».
В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.
Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.
- 23 ноября 2020
-
16:32
-
16:09
-
15:28
-
15:19
-
14:21
-
14:12
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:21
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:02
-
08:51
-
03:35
-
00:15
-
00:09
- 22 ноября 2020
-
22:50
-
21:42
-
20:26
-
20:21
-
19:17
-
18:24
-
17:34
-
17:16
-
16:53
-
15:13
-
15:09
-
14:45
-
13:45
-
12:39
-
11:28
-
10:50
-
10:05