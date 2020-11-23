Цзю дал прогноз на бой Тайсон — Джонс

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс.

Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок, который состоится 28 ноября. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.

По мнению Цзю, Джонс потерпит поражение.

«Я не думаю, что он каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Майка до сих пор очень мощная. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения», — приводит слова Цзю «РЕН ТВ».

В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.

Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.