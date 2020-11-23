Боец ММА Заяц — о Стерлигове: может, он сам хочет поучаствовать в стриптизе?

Российский боец ММА Михаил Заяц жёстко отреагировал на слова известного бизнесмена Германа Стерлигова, который нелестно отозвался о смешанных единоборствах.



«Мне кажется, Стерлигов немножко попутал профессии. Если он посещает какие-то там стриптизы или места, где мужчины в трусах… в грязи где-то там — это стриптиз. А там, где гладиаторы выступают на арене, — это к стриптизу никак не отнести. Он просто чудак или, может, сам хочет поучаствовать в стриптизе.



Даже не стоит дышать этим воздухом бестолковым, который выходит из его уст… Ну это бред», — приводит слова Михаила Зайца «РЕН ТВ».



Напомним, ранее Стерлигов сравнил смешанные единоборства с мужским стриптизом. В ответ Александр Емельяненко предложил Стерлигову выйти на ринг с любым бойцом.

Герман Стерлигов назвал MMA «мужским стриптизом». А. Емельяненко резко отреагировал