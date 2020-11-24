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Стал известен следующий соперник Валиева на турнире UFC, запланированном на 6 февраля

Стал известен следующий соперник Валиева на турнире UFC, запланированном на 6 февраля
Бокс/ММА / UFC 0

30-летний российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, выступающий в легчайшей весовой категории промоушена UFC, сразится в октагоне с 31-летним американцем Джулио Арсе, информирует MMAJunkie.

Бой между Валиевым и Арсе запланирован на 6 февраля 2021 года. Место проведения турнира пока не раскрывается.

Напомним, что Тимур Валиев в своём дебютном поединке в UFC, состоявшемся 22 августа на турнире UFC on ESPN 15, уступил техническим нокаутом во 2-м раунде американцу Тревину Джонсу. Однако спустя некоторое время Атлетическая комиссия штата Невада проголосовала за то, чтобы признать поединок несостоявшимся, из-за обнаруженных следов каннабиноидов у представителя США.

Всего на счету Валиева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. У его будущего оппонента – Джулио Арсе 20 боёв в ММА, 16 из которых он выиграл, в UFC он провёл 5 поединков, выиграв 3 из них.

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Соперник крупнее Тимура (20 см разница в размахе рук и 10 см – в росте), но Счастливчик верит в свою победу.
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