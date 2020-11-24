Пётр Ян оценил лучших бойцов легчайшего веса UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян дал краткую характеристику лучшим бойцам дивизиона, а именно Алджамейну Стерлингу, Ти Джею Диллашоу и завершившему карьеру Генри Сехудо, а также обладателю пояса в наилегчайшем весе Дейвисону Фигейредо.

«Думаю, что смогу победить Стерлинга. Было бы глупо не верить в себя. Бой состоится, просто стечение обстоятельств такое. Это один за важнейших боёв в моей карьере. Раньше мог вылететь пораньше, рискнуть, а сейчас нужно сделать всё правильно.

Диллашоу? Человек заявляет о себе. Здесь нет ничего плохого, он пытается как-то себя выдвинуть в СМИ. Каждый боец верит в себя и в свои силы.

Вернётся ли Сехудо? Думаю, да. Он постоянно напоминает о себе. Если бы ему это не было интересно, то он исчез бы с горизонта.

Фигейредо — интересный соперник, сильный спортсмен. Было бы здорово с ним встретиться. В полулёгкий вес я не собирался и не собираюсь. Маловат я для следующей категории», — сказал Ян в прямом эфире в своём «инстаграме».