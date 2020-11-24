Пётр Ян оценил лучших бойцов легчайшего веса UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян дал краткую характеристику лучшим бойцам дивизиона, а именно Алджамейну Стерлингу, Ти Джею Диллашоу и завершившему карьеру Генри Сехудо, а также обладателю пояса в наилегчайшем весе Дейвисону Фигейредо.
«Думаю, что смогу победить Стерлинга. Было бы глупо не верить в себя. Бой состоится, просто стечение обстоятельств такое. Это один за важнейших боёв в моей карьере. Раньше мог вылететь пораньше, рискнуть, а сейчас нужно сделать всё правильно.
Диллашоу? Человек заявляет о себе. Здесь нет ничего плохого, он пытается как-то себя выдвинуть в СМИ. Каждый боец верит в себя и в свои силы.
Вернётся ли Сехудо? Думаю, да. Он постоянно напоминает о себе. Если бы ему это не было интересно, то он исчез бы с горизонта.
Фигейредо — интересный соперник, сильный спортсмен. Было бы здорово с ним встретиться. В полулёгкий вес я не собирался и не собираюсь. Маловат я для следующей категории», — сказал Ян в прямом эфире в своём «инстаграме».
- 26 ноября 2020
-
11:10
-
10:21
-
09:37
-
09:02
-
00:47
- 25 ноября 2020
-
23:59
-
22:45
-
21:59
-
20:01
-
20:00
-
18:37
-
17:25
-
16:13
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:11
-
13:00
-
12:00
-
11:14
-
11:03
-
10:22
-
10:03
-
09:38
-
09:02
-
08:55
-
07:29
-
03:36
-
01:11
-
01:05
-
00:29
- 24 ноября 2020
-
23:27
-
22:48
-
21:32