Носов — Харитонову: а за лживый пост про Таиланд не хочешь извиниться?

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов прокомментировал факт примирения бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева, который его избил.
«Ну вот, мои пожелания сбылись. Мужчины пожали друг другу руки!
А за лживый пост про Таиланд передо мной не хочешь извиниться? Там были наши ученики, наши дети и женщины, им угрожала реальная опасность в виде безумца, бегающего с ножом-тесаком», — написал Носов в своём «инстаграме».
Напомним, в декабре 2018 года Харитонов в Таиланде с тесаком напал на Носова, поскольку приревновал его к своей спутнице. Недавно Сергей вспомнил эту историю и заявил: «Носов, ты, оказывается, любишь чужим женам под юбку смотреть, а потом на их мужей бежишь писать заявление в полицию, что якобы они тебе угрожают. И ты ещё пытаешься меня в чем-то обвинить».
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