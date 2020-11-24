Носов — Харитонову: а за лживый пост про Таиланд не хочешь извиниться?

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов прокомментировал факт примирения бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева, который его избил.

«Ну вот, мои пожелания сбылись. Мужчины пожали друг другу руки!

А за лживый пост про Таиланд передо мной не хочешь извиниться? Там были наши ученики, наши дети и женщины, им угрожала реальная опасность в виде безумца, бегающего с ножом-тесаком», — написал Носов в своём «инстаграме».

Напомним, в декабре 2018 года Харитонов в Таиланде с тесаком напал на Носова, поскольку приревновал его к своей спутнице. Недавно Сергей вспомнил эту историю и заявил: «Носов, ты, оказывается, любишь чужим женам под юбку смотреть, а потом на их мужей бежишь писать заявление в полицию, что якобы они тебе угрожают. И ты ещё пытаешься меня в чем-то обвинить».