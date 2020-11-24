Минаков: Харитонову и Яндиеву не нужно было выносить этот понос на публику

Российский боец MMA Виталий Минаков прокомментировал факт примирения бывшего бойца Bellator Сергея Харитонова и экс-бойца UFC Адама Яндиева, который его избил.

«Помирились и молодцы, что тут ещё сказать. Чем дольше бы они выносили этот, извините за выражение, понос, тем было бы хуже для их репутации. Не нужно было из этого делать событие. Я не сторонник выставлять своё грязное бельё. Нужно показывать, какой ты красавчик, по-другому. Повторюсь, помирились — молодцы, выносить вот так на публику — неправильно.

Все знают, что с учениками нужно проводить беседы о том, чтобы воспитанники не махали руками вне зала. Сергей, Адам, да и всё наше поколение воспитывалось в данном ключе, правильном. У нас были тренеры советской закалки, которые объясняли, что навыки, которые ты приобретаешь в зале, неправильно использовать. Но не всегда это получается.

Я не поддерживаю рукоприкладство, но иногда бывают оправданные ситуации. То, что произошло, неоправданно, можно было решить по-другому. Не думаю, что Сергею и Адаму нужно это объяснять, им это объяснили уже давно.

У всех есть свои устоявшиеся понятия, которых не всегда удаётся придерживаться, но нужно держать себя в руках. Повторюсь, применять можно, но в определённых ситуациях. Даже не в тех, которые связаны с тобой, а которые связаны с твоими близкими и родными. Критические ситуации. То, что произошло между ними, не пример для молодых, а у них особенный интерес к таким ситуациям. Молодым, безусловно, нужно объяснять применение силы. Но это всё процесс комплексного воспитания: семья, зал и улица. Такие истории вносят свой вклад в воспитание молодёжи. Такие истории показывают, что исключения бывают, к тому же между такими известными ребятами», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.