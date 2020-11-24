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«Бьёт — значит любит». В «Инстаграме» пошутили о Харитонове и Яндиеве, Носов отреагировал

«Бьёт — значит любит». В «Инстаграме» пошутили о Харитонове и Яндиеве, Носов отреагировал
Бокс/ММА / Bellator 0

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов отреагировал на факт примирения бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева, который его избил. Напомним, ранее Носов встал на сторону Яндиева в его конфликте с Харитоновым.

«Бьёт — значит любит». С. Харитонов», — написал один из подписчиков в комментариях к одному из постов Носова в «Инстаграме».

«Фраза дня», — написал Носов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/nosov_official/?hl=ru

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. 23 ноября Харитонова выписали из больницы, 24 ноября он помирился с Яндиевым.

Носов — Харитонову: а за лживый пост про Таиланд не хочешь извиниться?
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