Харитонов — о драке с Яндиевым: мне никто ничего не компенсировал
Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. Напомним, вчера, 24 ноября, спортсмены помирились.
Харитонова спросили, компенсировали ли ему вынужденный перерыв в боях.
«Мне никто ничего не компенсировал. Я принял решение сейчас вот так вот себя повести. Потому что я понимаю, что у Адама отличный коллектив вокруг.
Я очень хорошо дружу с его братом. Я с уважением отношусь к его отцу. Много людей вокруг нас вместе очень переживают эту историю. Я думаю, что будем общаться — и всё это забудется в любом случае. А компенсация — это мы разберёмся. Разберёмся. Сами между собой разберёмся», — приводятся слова Харитонова на сайте телеканала «Матч ТВ».
Bellator дисквалифицировала Харитонова на три месяца
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