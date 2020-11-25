Стали известны подробности инцидента с участием задержанного полицией бойца MMA Абасова

Стали известны подробности инцидента в Москве, участником которого стал боец смешанных единоборств Ислам Абасов.
Выяснилось, что Абасов подрался с бывшим полицейским. Ислам за рулём красного «Порше» перегородил ему выезд, не оставив номера телефона. Бойца не было на месте около 20 минут. Когда он вернулся, между ним и бывшим полицейским произошла драка.
Ранее сообщалось, что Абасов стал виновником ДТП. Пострадавший повздорил с ним и его друзьями на дороге, после чего написал заявление о нападении. Правоохранительные органы задержали Абасова и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента, спортсмен отказался признать вину.
4 декабря Абасов должен был принять участие в турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал бой с казахстанцем Кайратом Ахметовым.
- 25 ноября 2020
-
16:13
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:11
-
13:00
-
12:00
-
11:14
-
11:03
-
10:22
-
10:03
-
09:38
-
09:02
-
08:55
-
07:29
-
03:36
-
01:11
-
01:05
-
00:29
- 24 ноября 2020
-
23:27
-
22:48
-
21:32
-
21:00
-
19:36
-
19:25
-
18:48
-
17:18
-
16:02
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
14:50
-
14:00
-
13:52