Стали известны подробности инцидента с участием задержанного полицией бойца MMA Абасова

Стали известны подробности инцидента в Москве, участником которого стал боец смешанных единоборств Ислам Абасов.

Выяснилось, что Абасов подрался с бывшим полицейским. Ислам за рулём красного «Порше» перегородил ему выезд, не оставив номера телефона. Бойца не было на месте около 20 минут. Когда он вернулся, между ним и бывшим полицейским произошла драка.

Ранее сообщалось, что Абасов стал виновником ДТП. Пострадавший повздорил с ним и его друзьями на дороге, после чего написал заявление о нападении. Правоохранительные органы задержали Абасова и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента, спортсмен отказался признать вину.

4 декабря Абасов должен был принять участие в турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал бой с казахстанцем Кайратом Ахметовым.