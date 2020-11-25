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Стали известны подробности инцидента с участием задержанного полицией бойца MMA Абасова

Стали известны подробности инцидента с участием задержанного полицией бойца MMA Абасова
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Стали известны подробности инцидента в Москве, участником которого стал боец смешанных единоборств Ислам Абасов.

Выяснилось, что Абасов подрался с бывшим полицейским. Ислам за рулём красного «Порше» перегородил ему выезд, не оставив номера телефона. Бойца не было на месте около 20 минут. Когда он вернулся, между ним и бывшим полицейским произошла драка.

Ранее сообщалось, что Абасов стал виновником ДТП. Пострадавший повздорил с ним и его друзьями на дороге, после чего написал заявление о нападении. Правоохранительные органы задержали Абасова и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента, спортсмен отказался признать вину.

4 декабря Абасов должен был принять участие в турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал бой с казахстанцем Кайратом Ахметовым.

Источник: боец MMA Абасов, задержанный полицией, не признал вину
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