«Это можно назвать боем столетия». Валуев — о поединке Тайсона и Джонса

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал об ожиданиях от выставочного поединка с участием Майка Тайсона и Роя Джонса, который состоится 28 ноября.

«Это можно назвать боем столетия. Мы с вами сможем лицезреть культовых бойцов, разговоры о бое между ними шли несколько лет назад. Этим разговорам исполнилось около 20 лет, пресса это муссировала. Теперь они готовы выйти в ринг.

Сначала интрига держалась около Холлифилда, де ла Хойя тоже изъявил желание возвратиться. Наверное, мы увидим с вами целую серию возвращений, которые смогут собрать кассу. Это не означает ренессанс бокса, всё-таки для стоящего бокса есть своё время, и оно уходит, но огонь угасить невозможно.

Мы смотрим бокс и поединки, а внутри тебя всё рвётся в ринг. Золотое время нашего выступления прошло, но огонь горит внутри. В нашем случае мы имеем возможность увидеть не шоу, а именно бой кумиров и топов», — передаёт слова Валуева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.