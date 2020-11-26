Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Это можно назвать боем столетия». Валуев — о поединке Тайсона и Джонса

«Это можно назвать боем столетия». Валуев — о поединке Тайсона и Джонса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал об ожиданиях от выставочного поединка с участием Майка Тайсона и Роя Джонса, который состоится 28 ноября.

«Это можно назвать боем столетия. Мы с вами сможем лицезреть культовых бойцов, разговоры о бое между ними шли несколько лет назад. Этим разговорам исполнилось около 20 лет, пресса это муссировала. Теперь они готовы выйти в ринг.

Сначала интрига держалась около Холлифилда, де ла Хойя тоже изъявил желание возвратиться. Наверное, мы увидим с вами целую серию возвращений, которые смогут собрать кассу. Это не означает ренессанс бокса, всё-таки для стоящего бокса есть своё время, и оно уходит, но огонь угасить невозможно.

Мы смотрим бокс и поединки, а внутри тебя всё рвётся в ринг. Золотое время нашего выступления прошло, но огонь горит внутри. В нашем случае мы имеем возможность увидеть не шоу, а именно бой кумиров и топов», — передаёт слова Валуева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В бою Майк Тайсон — Рой Джонс разрешили нокаут
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020