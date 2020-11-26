Цзю: Тайсон и Джонс создали имидж, чего не умеют делать наши спортсмены

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс. Выставочный бой состоится 28 ноября.
«Много лет назад, когда я был ещё маленьким и начинал карьеру, я понял простую вещь: я должен делать свою работу, чтобы она нравилась людям. Являясь ещё пацаном, я собирал залы, и люди приходили на меня. Это передалось мне и дальше. Благодаря этому качеству те бои, в которых я участвовал, собирали миллионы зрителей по всему миру.
То же самое с Майком и Роем: оба легенды и люди, на которых приходили смотреть и не разочаровываться. Даже если они выигрывали в первых раундах. Они создали имидж, что на данный момент не умеют делать наши спортсмены», — передаёт слова Цзю корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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