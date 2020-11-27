Монсон: это конец карьеры Хабиба. Ему не нужны деньги

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон предположил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, не вернётся в спорт.

«Хабиб выглядел феноменально, фантастически… Я думаю, это конец его карьеры, потому что ему не нужны деньги.

Он никогда не проигрывал, он потерял своего тренера и отца. Он дал обещание своей матери, ему не нужно что-либо доказать… Что ещё ему нужно сделать? Он может тренировать, работать на своей ферме, быть со своей семьёй, радоваться жизни… Ему больше не нужно сражаться», — приводит слова Монсона издание «Советский спорт».