Монсон: это конец карьеры Хабиба. Ему не нужны деньги
Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон предположил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, не вернётся в спорт.
«Хабиб выглядел феноменально, фантастически… Я думаю, это конец его карьеры, потому что ему не нужны деньги.
Он никогда не проигрывал, он потерял своего тренера и отца. Он дал обещание своей матери, ему не нужно что-либо доказать… Что ещё ему нужно сделать? Он может тренировать, работать на своей ферме, быть со своей семьёй, радоваться жизни… Ему больше не нужно сражаться», — приводит слова Монсона издание «Советский спорт».
Тренер Нурмагомедова: Хабиб не вышел из игры. Это сто процентов
- 27 ноября 2020
-
09:02
-
05:23
-
01:18
-
00:52
-
00:26
- 26 ноября 2020
-
23:32
-
23:00
-
21:23
-
20:52
-
19:48
-
18:58
-
17:21
-
16:03
-
15:23
-
14:37
-
13:00
-
12:27
-
12:26
-
12:24
-
12:17
-
11:10
-
10:21
-
09:37
-
09:02
-
00:47
- 25 ноября 2020
-
23:59
-
22:45
-
21:59
-
20:01
-
20:00
-
18:37
-
17:25
-
16:13
-
16:00
-
15:00
Партнерский контент