Серебряный призёр ОИ-2016 Джойс нокаутировал Дюбуа в бою супертяжеловесов

В Лондоне (Великобритания) состоялся боксёрский поединок в супертяжёлом весе между 35-летним серебряным призёром Олимпиады 2016 года Джозефом Джойсом и его 23-летним британским соотечественником Даниелем Дюбуа.
Бой был завершён сенсационной победой Джойса нокаутом после отсчёта рефери поединка в 10-м раунде.
На кону в этом поединке стояло сразу пять поясов: чемпиона Европы по версии EBU, серебряного чемпиона WBC, интернационального чемпиона WBO, чемпиона Британии и Британского Содружества.
Для Дюбуа это поражение стало первым в карьере.
Напомним, что сегодня в США пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет выставочная встреча между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом — младшим.
«Чемпионат» проведёт LIVE-трансляцию турнира.
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