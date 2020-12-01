Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к болельщикам в преддверии поединка с соотечественником Иваном Штырковым, который состоится 13 декабря на турнире ACA 115.

«Хочу поблагодарить всех, кто со мной! Помню тяжелые времена, помню легкие. Ситуация менялась, а вы всегда рядом, всегда поддержите или порадуетесь вместе со мной!

Вы частичка света в это тусклое время! Рад, что ваша положительная сторона преобладает над негативной. Вы не раз вдохновляли меня и на плечо ваше не раз была возможность опереться! Пусть в вашей жизни будут такие же люди как вы, что бы вам хотелось писать, подобно тому, как пишу сейчас я. Улыбок вам по жизни и благ вашим семьям!» — написал Исмаилов в своём «инстаграме».