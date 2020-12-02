Олег Тактаров показал фото с Верой Брежневой и Юлией Ковальчук
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и известные российские певицы Вера Брежнева и Юлия Ковальчук. Снимок сделан в ходе телешоу «Специальное задание», которое выходило на Первом канале с 2011 по 2012 год, Тактаров и Брежнева были ведущими.
«Одно из моих любимых фото с проекта Первого канала «Специальное задание». Очень красноречиво это молчание. Кстати, мужчина никогда не должен вступать в женский спор (желательно в драку тоже)», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Олега Тактарова.
«Желательно в драку тоже! Но взгляд у вас тут как у рефери в ринге», — написал один из подписчиков в комментариях.
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