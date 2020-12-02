Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его мотивировал отец Абдулманап Нурмагомедов. Напомним, Нурмагомедов-старший ушёл из жизни в июле на 58-м году жизни.

«Были задачи, которые он ставил, и иногда мы не понимали для чего. Но надо было это делать. Ему не нравилось, что когда то, что он говорил, выносилось на обсуждение. Я тоже говорил так, а он отвечал: «Делай так, я был в твоём возрасте и вижу лучше, чем ты».

Один раз за десять дней я выступил на трёх турнирах по дзюдо. Я просил его потренироваться перед третьим боем и отдохнуть, но он сказал ехать. Я получил коллосальный опыт, чувство ковра. Я выступал везде, где были бои. Я не понимал, зачем он меня везде отправляет, но это повлияло на меня положительно. Таких примеров было очень много.

Я помню, в 99-м мы заселились в двухэтажном доме: тренировались, учились. 13 лет — неосознанный возраст, мы убирали всё за собой, были братьями и родственниками. Многие не понимали, зачем отец это делает. И вот когда кто-то сказал, что с чем-то несогласен, отец сказал: «С тобой всё понятно, не мешай. Помощи от тебя не требую. Главное — не мешай». Вложение в людей — лучшее в жизни. Сделай из человека успешного человека, а тот за собой потянет многих.

У него было много отвлекающих факторов, но он ставил приоритеты. Всегда ценил время. Я сейчас прихожу к тому моменту, в котором был мой отец, и понимаю, что у нас всего 24 часа и нам нужно успеть. В этом плане он умел расставлять приоритеты и ценить время», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.