Олег Тактаров показал фото с Аль Пачино и Робертом де Ниро

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и знаменитые голливудские актёры Аль Пачино и Роберт де Ниро. По его словам, снимок сделан в 2006 году в ходе съёмок кинокартины «Право на убийство», которая вышла на экраны в 2008 году.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Олега Тактарова.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Легендарные люди на одном снимке».

«Тактаров — наше всё».

«Да, Олег, компания серьёзных парней, большое уважение!»

53-летний Тактаров выступал в MMA с 1993 по 2008 год. На его счету 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два боя закончились вничью.