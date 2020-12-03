Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Олег Тактаров показал фото с Аль Пачино и Робертом де Ниро

Олег Тактаров показал фото с Аль Пачино и Робертом де Ниро
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и знаменитые голливудские актёры Аль Пачино и Роберт де Ниро. По его словам, снимок сделан в 2006 году в ходе съёмок кинокартины «Право на убийство», которая вышла на экраны в 2008 году.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Олега Тактарова.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Легендарные люди на одном снимке».
«Тактаров — наше всё».
«Да, Олег, компания серьёзных парней, большое уважение!»

53-летний Тактаров выступал в MMA с 1993 по 2008 год. На его счету 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два боя закончились вничью.

Олег Тактаров показал фото с Верой Брежневой и Юлией Ковальчук
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020