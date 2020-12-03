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Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев заявил о желании провести бой с чемпионом UFC

Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев заявил о желании провести бой с чемпионом UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев заявил, что хотел бы сразиться в октагоне с чемпионом UFC.

«Я чисто из-за спортивного интереса хотел бы сделать бой с чемпионом UFC. Конечно, это громкое заявление. Именно по правилам UFC мне бы хотелось провести бой. Это же круто. Чисто спортивный интерес.

По кулачным боям я вообще ничего не хотел бы, мне и в боксе хорошо. По ММА тоже я сильно ничего не хотел бы. Я не хочу ничего говорить против ММА или кулачных боёв. Эти ребята зарабатывают на жизнь, выкладываются в зале, заслуживают уважения», — рассказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Usachev TV.

Напомним, действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе является поляк Ян Блахович.

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