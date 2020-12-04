Макгрегор — о подготовке к бою с Порье: за последние 6 недель я провёл 375 минут спарринга
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к бою с бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье на турнире UFC 257.
«За последние 6 недель тренировок я провёл 375 минут спарринга. Это соответствует 75 раундам по 5 минут. Или 15 чемпионских боёв в ММА. Мой последний бой длился 40 секунд», — написал Макгрегор в своём «инстаграме».
Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.
Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году на турнире UFC 178 ирландец одержал досрочную победу.
Тренер Макгрегора: Конор просто лучше, чем Порье
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