Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор — о подготовке к бою с Порье: за последние 6 недель я провёл 375 минут спарринга

Макгрегор — о подготовке к бою с Порье: за последние 6 недель я провёл 375 минут спарринга
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к бою с бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье на турнире UFC 257.

«За последние 6 недель тренировок я провёл 375 минут спарринга. Это соответствует 75 раундам по 5 минут. Или 15 чемпионских боёв в ММА. Мой последний бой длился 40 секунд», — написал Макгрегор в своём «инстаграме».

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.

Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году на турнире UFC 178 ирландец одержал досрочную победу.

Тренер Макгрегора: Конор просто лучше, чем Порье
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020