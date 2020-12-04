Тайсону и Рою Джонсу предложили провести реванш на Красной площади

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил организовать на Красной площади в Москве матч-реванш с участем легендарных боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса. Напомним, в минувшие выходные 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс провели выставочный поединок, в котором судьи зафиксировали ничью.

«Мне понравилось, что они в таком возрасте показали шикарный поединок. Это популяризация бокса, у которого нет границ. Любое поколение может заниматься боксом.

Было бы шикарно провести его (реванш. — Прим. «Чемпионата») на Красной площади в День бокса. Хочу обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может, и Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать», — приводит слова Кремлёва ТАСС.