Тайсону и Рою Джонсу предложили провести реванш на Красной площади
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил организовать на Красной площади в Москве матч-реванш с участем легендарных боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса. Напомним, в минувшие выходные 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс провели выставочный поединок, в котором судьи зафиксировали ничью.
«Мне понравилось, что они в таком возрасте показали шикарный поединок. Это популяризация бокса, у которого нет границ. Любое поколение может заниматься боксом.
Было бы шикарно провести его (реванш. — Прим. «Чемпионата») на Красной площади в День бокса. Хочу обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может, и Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Стали известны официальные гонорары Тайсона и Роя Джонса за бой
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
09:00
-
07:37
-
00:24
- 3 декабря 2020
-
23:32
-
22:26
-
21:34
-
20:51
-
19:53
-
18:57
-
17:54
-
16:11
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:02
-
10:26
-
09:45
-
09:09
-
09:04
- 2 декабря 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:57
-
20:40
-
20:00
-
18:49
-
17:42
-
16:48
-
15:54
-
15:44
-
15:39
-
15:38
-
15:32
-
15:28
-
15:21
-
15:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам